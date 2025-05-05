Росіяни посилили обстріли лісів на Харківщині за тактикою минулого року, – Синєгубов

На Харківщині окупанти поновили обстріли лісів як і минулого року. Станом на зараз зафіксовано вісім пожеж, найбільші – біля Ізюма, де вогонь охопив 85 гектарів лісу. На ранок пожежу вдалося локалізувати, тліє лісова підстилка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загроза залишається, відбувається детонація залишених окупантами боєприпасів. Сильний вітер може збільшити площу займання.

«Населені пункти поряд із пожежею – під посиленою увагою. Напередодні вогонь поширився на житлові будинки, гаражі, складські та виробничі будівлі. Постраждалих немає. Якщо виникне подальша загроза населеному пункту, буде проведена швидка евакуація людей», – зазначив начальник ОВА.

Росіяни не припиняють обстріли населених пунктів. Вранці в селищі Золочів ворог скинув керовану авіабомбу типу ФАБ-500 по району житлової забудови. Троє людей врятовані з-під завалів, дві дитини зазнали поранень.

Також зафіксовано удари по цивільній інфраструктурі на Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському, Борівському напрямках.

Агентство Телевидения Новости