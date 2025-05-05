На Харківщині російські безпілотники пошкодили обладнання підстанцій в Золочівській громаді

Фахівці Золочівського району електричних мереж відновили електропостачання у двох селах Богодухівського району. Там внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено обладнання місцевих підстанцій.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Як розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, останнім часом населені пункти в зоні обслуговування його підрозділу постійно потерпають від ворожих дронів.

«Нам доводиться чекати іноді тиждень або два, щоб відремонтувати пошкоджені мережі. Через постійну загрозу повторних обстрілів просто немає можливості виконати роботи швидше. До того ж, часто енергетики змушені діставатися місць пошкоджень самотужки, тому що техніку використовувати вкрай небезпечно», – пояснюють енергетики.

Протягом вихідних фахівцям Золочівського РЕМ вдалося заживити майже 150 знеструмлених внаслідок обстрілів точок обліку.

Агентство Телевидения Новости