На Харківщині вогнем охоплено 220 гектарів лісів

У Харківській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які спалахнули в різних лісництвах області. Наразі загальна площа знищеної хвойної підстилки лісів перевищує 220 гектарів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У районі подій працюють рятувальники та сапери ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб.

«Завдання ускладнюється не лише поширенням вогню внаслідок сухої та вітряної погоди, а й наявністю потенційно вибухонебезпечних предметів», – розповіли в ДСНС.

Сапери обстежують території на наявність ВНП, перевіряють проїзні шляхи та протипожежні розриви, забезпечуючи безпечне пересування пожежної техніки.

Агентство Телевидения Новости