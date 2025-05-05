На Харківщині інженерку підозрюють у службовій недбалості під час будівництва спортмайданчика

У Лозівському районі Харківської області інженерці з технагляду повідомлено про підозру у службовій недбалості під час будівництва дитячого спортмайданчика. За версією слідства, її дії спричинили понад 250 тисяч гривень збитків бюджету та можуть становити загрозу для відвідувачів об’єкта.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у 2020 році між ТОВ-підрядником та відділом освіти, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації Харківської області, що на теперішній час знаходиться в стадії припинення шляхом ліквідації, було укладено договір щодо будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в одному із селищ Лозівського району.

Інженер технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не забезпечила дієвий контроль за ходом проведення будівельних робіт, внаслідок чого було допущено порушення, та підписала відповідні документи.

Так, відповідно до висновку експертизи, товщина щебеневих шарів не відповідає проєктно-кошторисній документації, бортові камені тротуарів укладені не у повному обсязі, міцність бетону, розмір та форма фундаментів під опорами освітлення частково не відповідають проєктним значенням, а фундаменти під стійками огорожі взагалі відсутні.

Надалі на підставі актів приймання виконаних робіт, підписаних підозрюваною, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 250 тис. грн бюджетних коштів.

Невідповідність фактично виконаних робіт призводить не тільки до завдання збитків державному бюджету, а й може створювати потенційну загрозу безпеці здоров’я дітей та інших відвідувачів вказаного спортивного майданчика.

За процесуального керівництва Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці-інженеру з технагляду за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, директору підприємства-підрядника інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі справа щодо нього перебуває на розгляді в суді.

Агентство Телевидения Новости