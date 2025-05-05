На Харківщині чоловік на городі натрапив на міну та залишився без ноги

5 травня в селі Кам’янка Ізюмського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувався 54-річний чоловік. З травмою ноги постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як уточнили в Центрі координації протимінної діяльності, під час робіт на городі 54-річний чоловік дістав вибухове поранення внаслідок детонації вибухового пристрою, попередньо, міни ПФМ-1 «Пелюстка».

«Постраждалого госпіталізовано. Він перебуває у лікарні в середньому стані з травматичною ампутацією стопи», – розповіли в Центрі координації протимінної діяльності.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости