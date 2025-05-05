На Харківщині ЗСУ відбили три атаки окупантів, два бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 травня. Триває 1167 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Харківському напрямку поблизу Вовчанська. Авіаудару зазнав населений пункт Золочів.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно атакував позиції ЗСУ у районі населеного пункту Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки. Українські захисники успішно відбили два ворожі штурми, два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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