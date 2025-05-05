У Золочеві ліквідовують наслідки удару ФАБ-500

У ніч на 5 травня російська авіабомба вагою 500 кг влучила у приватний сектор селища Золочів на Харківщині. Один будинок знищено, ще 22 будинки та господарські споруди пошкоджено.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Поранень зазнали двоє місцевих жителів, їх госпіталізували. У дітей віком чотири та 12 років – гостра реакція на стрес.

Напередодні три керовані авіабомби пошкодили будинок культури та шість житлових будинків у селі Цапівка.

На місцях ударів тривають аварійні роботи: комунальні служби відновлюють електро- і газопостачання, розчищають території. Родинам надають допомогу благодійні організації – постраждалі отримують будматеріали для тимчасового ремонту, також працюють волонтери.

Нагадаємо, про удар авіабомбою ФАБ-500 по району житлової забудови в селищі Золочів раніше повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости