Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:50
Просмотров: 73

У Золочеві ліквідовують наслідки удару ФАБ-500

У Золочеві ліквідовують наслідки удару ФАБ-500

У ніч на 5 травня російська авіабомба вагою 500 кг влучила у приватний сектор селища Золочів на Харківщині. Один будинок знищено, ще 22 будинки та господарські споруди пошкоджено.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Поранень зазнали двоє місцевих жителів, їх госпіталізували. У дітей віком чотири та 12 років – гостра реакція на стрес.

Напередодні три керовані авіабомби пошкодили будинок культури та шість житлових будинків у селі Цапівка.

На місцях ударів тривають аварійні роботи: комунальні служби відновлюють електро- і газопостачання, розчищають території. Родинам надають допомогу благодійні організації – постраждалі отримують будматеріали для тимчасового ремонту, також працюють волонтери.

Нагадаємо, про удар авіабомбою ФАБ-500 по району житлової забудови в селищі Золочів раніше повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 