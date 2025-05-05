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На Харківщині медики реанімували чоловіка, який втратив свідомість на вулиці
Медики харківської екстренки надали допомогу літньому чоловіку, якому стало зле просто посеред вулиці. Медики відновили серцевий ритм пацієнта та госпіталізували.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
3 травня бригада 2201 прибула на виклик – літній чоловік втратив на вулиці свідомість. У 78-річного чоловіка не було дихання та пульсу, тож медики розпочали серцево-легеневу реанімацію.
«Злагоджені дії бригади призвели до відновлення серцевого ритму, пацієнт був доставлений до лікарні», – йдеться в повідомленні.