В Ізюмі чоловік підірвався на протипіхотній міні

5 травня у місті Ізюм Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Постраждалого з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

З діагнозом часткова ампутація лівої стопи 50-річного постраждалого госпіталізовано. Усі обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, 5 травня також в Ізюмському районі, в селі Кам’янка, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, міни ПФМ-1 «Пелюстка», травмувався 54-річний чоловік. З травматичною ампутацією стопи постраждалого госпіталізували. За попередніми даними, на міну чоловік натрапив під час робіт у городі.

Агентство Телевидения Новости