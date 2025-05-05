Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:32
Просмотров: 54

В Ізюмі чоловік підірвався на протипіхотній міні

В Ізюмі чоловік підірвався на протипіхотній міні

5 травня у місті Ізюм Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Постраждалого з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

З діагнозом часткова ампутація лівої стопи 50-річного постраждалого госпіталізовано. Усі обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, 5 травня також в Ізюмському районі, в селі Кам’янка, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, міни ПФМ-1 «Пелюстка», травмувався 54-річний чоловік. З травматичною ампутацією стопи постраждалого госпіталізували. За попередніми даними, на міну чоловік натрапив під час робіт у городі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 