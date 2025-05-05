МОЗ попереджає про сезон активності отруйних змій: що робити при укусі

Медики попереджають про початок сезону активності плазунів в Україні. Найбільшу небезпеку становлять три види отруйних гадюк, укуси яких можуть бути небезпечними, особливо для дітей і людей із алергією.

Про це повідомили в МОЗ України.

Які змії в Україні є отруйними

Гадюка звичайна – найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.Гадюка степова – рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.Гадюка Нікольського – темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

Гадюка звичайна Гадюка степова Гадюка Нікольського

«Варто пам’ятати, що у більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії.

Домедична допомога при укусі змії

Якщо людину вкусила отруйна змія, потрібно невідкладно звернутися до медичного закладу. Якщо такої змоги нема – треба самостійно надати домедичну допомогу і потім одразу відпривитися до найближчої лікарні:

Перемістити людину в зручне положення, попросити її не рухатися.Звільнити місце укусу від взуття, одягу чи прикрас.Зафіксувати вкушену кінцівку в піднятому положенні.Обробити місце укусу антисептиком, накласти пов’язку, що злегка тиснутиме.Також можна дати постраждалому 1-2 таблетки проти алергії.

Агентство Телевидения Новости