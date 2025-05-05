У Харкові врятували хлопчика, який виліз на підвіконня на 12 поверсі

Поліцейські Харкова врятували малолітнього хлопчика, який стояв у відкритому вікні на 12 поверсі. Дитину на небезпечній висоті помітили місцеві жителі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

5 травня до поліції надійшло повідомлення від жителів одного з густонаселених мікрорайонів Київського району Харкова. Люди помітили на 12 поверсі багатоповерхівки хлопчика, який стояв у відчиненому вікні.

На місце події прибули ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області. Правоохоронці встановили особу матері дитини, повернули її додому та зняли хлопчика з підвіконня.

«З 23-річною матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та нагадали про серйозну небезпеку, яку становлять відчинені вікна в присутності дітей», – розповіли в поліції.

Агентство Телевидения Новости