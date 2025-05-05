Другое
Перейти к списку новостей
05.05.2025 20:47
Просмотров: 72

На Харківщині скажений кіт покусав трирічну дитину

На Харківщині скажений кіт покусав трирічну дитину

У селі Федорівка Харківської області лабораторно підтвердили сказ у домашнього кота, який покусала трирічну дитину. В селі запровадили карантин.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У Нововодолазькій громаді, в селі Федорівка, зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Як повідомили фахівці, тварина покусала трирічну дитину 27 квітня. Через три дні власник помітив тривожні зміни в поведінці улюбленця та звернувся до ветеринарів.

Після огляду було прийнято рішення про евтаназію тварини, а зразки направили на лабораторний аналіз. 30 квітня Харківська регіональна лабораторія підтвердила наявність вірусу сказу.

Людей, які мали контакт із хворою твариною, направили до медиків. У селі та прилеглих територіях 1 травня ввели карантинні обмеження. Місцева влада затвердила план дій для ліквідації вогнища – розпочато подвірні обходи і вакцинацію всіх тварин, які можуть бути вразливими до вірусу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 