На Харківщині скажений кіт покусав трирічну дитину

У селі Федорівка Харківської області лабораторно підтвердили сказ у домашнього кота, який покусала трирічну дитину. В селі запровадили карантин.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У Нововодолазькій громаді, в селі Федорівка, зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Як повідомили фахівці, тварина покусала трирічну дитину 27 квітня. Через три дні власник помітив тривожні зміни в поведінці улюбленця та звернувся до ветеринарів.

Після огляду було прийнято рішення про евтаназію тварини, а зразки направили на лабораторний аналіз. 30 квітня Харківська регіональна лабораторія підтвердила наявність вірусу сказу.

Людей, які мали контакт із хворою твариною, направили до медиків. У селі та прилеглих територіях 1 травня ввели карантинні обмеження. Місцева влада затвердила план дій для ліквідації вогнища – розпочато подвірні обходи і вакцинацію всіх тварин, які можуть бути вразливими до вірусу.

Агентство Телевидения Новости