Росіяни FPV-дронами атакували газовиків на Харківщині

5 травня о 17:40 окупанти атакували службову автівку газовиків у селі Івашки FPV-дронами – загорілася машина, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Російські війська трьома FPV-дронами вдарили по службовому автомобілю під час обслуговування газових мереж у селі Івашки Золочівської громади – йдеться в повідомленні.

У результаті влучань автівка зазнала пошкоджень та загорілась.Троє працівників поранень не зазнали.

Агентство Телевидения Новости