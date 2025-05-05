05.05.2025 21:21
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Росіяни FPV-дронами атакували газовиків на Харківщині
5 травня о 17:40 окупанти атакували службову автівку газовиків у селі Івашки FPV-дронами – загорілася машина, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
«Російські війська трьома FPV-дронами вдарили по службовому автомобілю під час обслуговування газових мереж у селі Івашки Золочівської громади – йдеться в повідомленні.
У результаті влучань автівка зазнала пошкоджень та загорілась.Троє працівників поранень не зазнали.