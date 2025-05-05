Окупанти обстріляли Харківщину з авіації та РСЗВ: є поранені

5 травня о 10:20 збройні сили рф завдали авіаударів по території Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання двох КАБів у селі Підлиман пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Постраждали двоє мирних жителів: у 86-річної гостра реакція на стрес, 59-річний чоловік дістав поранення середньої тяжкості, його ушпиталено.

Від ворожих обстрілів продовжує потерпати і Купʼянщина. 5 травня о 3:00 ворог скинув два КАБи на територію села Митрофанівка Дворічанської громади: пошкоджено будівлі місцевого підприємства.

Також близько 14:00 та о 16:10 зс рф обстріляли Купʼянськ з РСЗВ, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та приміщення сільськогосподарського підприємства.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости