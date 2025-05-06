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На світанку 20 «Шахедів» атакували Харків кількома хвилями: четверо постраждалих

На світанку 20 «Шахедів» атакували Харків кількома хвилями: четверо постраждалих

Масована атака тривала понад 2 години, а на місці влучань спалахнули пожежі.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

▪️Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Шахед» спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 м кв.

▪️Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.

Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.

▪️ Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.

▪️ Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Постраждало четверо людей. Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка.

59-річний та 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес, медики надають всю необхідну допомогу, зазначив Синєгубов.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Агентство Телевидения Новости

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