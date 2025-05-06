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Шість пожеж сталося у Харкові після ранкового удару безпілотниками

Шість пожеж сталося у Харкові після ранкового удару безпілотниками

Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по Харкову.

Влучання та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста, повідомляють у ДСНС Харківської області.

За попередніми даними внаслідок ворожої атаки постраждало 4 особи.

В результаті ворожої атаки сталося 6 пожеж.

Шевченківський район: горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 м кв. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 м кв.

Київський район: горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів.

Холодногірський район: Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та 3 автомобілі на загальній площі 120 м кв.

Індустріальний район: горів автомобіль, пошкоджена виробнича будівля.

Агентство Телевидения Новости

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