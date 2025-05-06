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У прокуратурі показали наслідки чергової масованої атаки на Харків

У прокуратурі показали наслідки чергової масованої атаки на Харків

Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

Під ударами опинились приватне підприємство, торгівельний центр та житлова забудова.

Проводиться огляд місць влучань та вилучаються уламки для експертизи.

Агентство Телевидения Новости

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