На Вовчанському напрямку росіяни застосували для штурму мотоцикли

На Харківщині в районі Вовчанська окупанти намагалися прорвати оборону бійців бригади «Форпост», використовуючи мотоцикли для швидкої атаки.

Про це повідомили в ДПСУ.

За допомогою FPV-дронів прикордонники завдали ударів по противнику просто під час руху. Результат – знищено два мотоцикли разом із ворожими штурмовиками.

Також у Харківській області прикордонники знищили три гармати, ліквідували понад десять окупантів, спалили склад та ліквідували мотоцикліста.

«Ворог ховається в укриттях, в кущах, під деревами та в розбитій техніці. Але для прикордонників – пілотів «Феніксу» – не існує проблем, вони дістануть окупантів будь-де», – зазначили в ДПСУ.

Агентство Телевидения Новости