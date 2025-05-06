На Харківщині двоє людей підірвалися на протипіхотній міні «Пелюстка»

На території Ізюмського району внаслідок вибуху травмувалися двоє чоловіків: поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 54 та 59-річні жителі села Кам’янка та міста Ізюм підірвалися на протипіхотній міні «Пелюстка». Чоловіки отримали тілесні ушкодження, їх було направлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Два повідомлення про події надійшли до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 5 травня.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости