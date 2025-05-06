Цієї ночі над Україною було збито 54 «Шахеди»

У ніч на 6 травня 2025 року (із 21.30 5 травня) противник атакував 136 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерові, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпровщина.

Агентство Телевидения Новости