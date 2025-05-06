Російські дрони впродовж двох годин атакували Харків: пожежі та руйнації

У Харкові внаслідок атаки російських дронів постраждали четверо людей – 6 травня місто атакували двадцять ворожих ударних безпілотників. Під ударами опинились чотири райони міста — Шевченківський, Київський, Індустріальний та Холодногірський. Ворог використав безпілотники типу Герань-два».

Дмитро Яциченко, начальник відділу Харківської обласної прокуратури

На цей час також проводяться огляди місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння

Внаслідок ворожого удару один із секторів ринку «Барабашово» зазнав серйозних руйнувань, спалахнула пожежа. Повністю знищено близько сотні торгівельних павільйонів, стільки ж пошкоджено. Про це повідомили в адміністрації ринку. На місці влучань тривають роботи: проводиться оцінка збитків, розбір завалів, вживаються заходи для безпеки. Це вже друге влучання по ринку за останні два місяці.

Олександр Макаренко, віцепрезидент «Концерн АВЕК та Ко»

І знову стався прильот Він відбувся на території нового майданчика дитячого ринку Тут зосереджені магазини дитячого одягу, іграшок і всього що з цим пов’язано Вигоріло наразі повністю три блоки близько 90 магазинів

Окрім обласного центру, минулої доби російські військові завдали ударів по Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.





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