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Працювала на рашистів: завершено спецрозслідування стосовно жінки, яка обіймала керівну посаду при окупантах

Працювала на рашистів: завершено спецрозслідування стосовно жінки, яка обіймала керівну посаду при окупантах

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачена раніше проживала в Харкові, однак ще за декілька років до повномасштабного вторгнення почала будувати кар’єру під керівництвом окупантів. Жінка працювала у складі «гуманітарного батальйону» так званої «новоросії», а після повномасштабного вторгнення повернулась на Харківщину, до Куп’янська — вже в амплуа «и. о. заместителя Главы по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Колаборантка керувала роботою управлінь економіки, промисловості й торгівлі, а також сільського господарства, зокрема організовувала збір відомостей про місцеві підприємства з метою надалі передати їх окупантам. Крім того, фігурантка забезпечувала підбір кадрів і створення структур, які розпоряджалися майном цих підприємств.

Перед деокупацією обвинувачена втекла до рф, де наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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