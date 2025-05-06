«Ворог завдав ударів по цивільних об’єктах міста Харків», – Синєгубов

6 травня російські окупанти застосували проти жителів обласного центру 20 БпЛА «Герань-2».

Влучання та падіння уламків зафіксовано в Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста, повідомляють у ХОВА.

«Внаслідок влучання в найбільший ринок міста – «Барабашово» – сталася пожежа площею 500 квадратних метрів. Повністю знищено близько 20 торгівельних павільйонів, ще майже 90 – пошкоджено. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС масштабну пожежу, яка охопила площу у 500 кв.м, було ліквідовано. Під обстріл також потрапили житлові будинки та припарковані цивільні автомобілі. У Київському районі зафіксовано влучання на територію готельно-ресторанного комплексу», — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі пошкоджено житлові будинки та чотири автомобілі. Постраждали четверо осіб – троє чоловіків віком 44, 59 і 71 рік та 52-річна жінка. У всіх – гостра реакція на стрес. Потерпілим надали допомогу на місці, додав начальник ХОВА.

На території Індустріального та Шевченківського районів внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали будівлі.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, зокрема психологи та піротехніки, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та працівники комунальних служб, зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости