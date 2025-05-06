У Харкові син побив батька: на горе-боксера склали протокол

У Харкові поліцейські повідомили чоловікові про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. У квітні до сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 1 надійшов виклик про вчинення домашнього насильства в одній із квартир на проспекті Жуковського.

Після прибуття на місце правоохоронці виявили 74-річного чоловіка. Під час спілкування він розповів, що 45-річний син, який мешкає разом із ним, вдарив його.

На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка надала постраждалому необхідну допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Працівники сектору протидії домашньому насильству винесли правопорушнику терміновий заборонний припис строком на три доби. Згодом заявник подав офіційну заяву до поліції про заподіяння тілесних ушкоджень.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

45-річному кривднику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости