Окупанти б’ють по Харківщині авіабомбами, дронами та РСЗВ: серед поранених 16-річний хлопець

6 травня о 10:00 російські військовослужбовці вдарили по селу Старовірівка Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки. Постраждав 16-річний хлопець – з вибуховим пораненням його ушпиталено.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також зс рф завдали авіаударів по Куп’янську. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. У 72-річної мирної мешканки – гостра реакція на стрес. Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500 з УМПК.

Напередодні, 5 травня о 17:10 ворог завдав кількох ударів, попередньо, FPV-дронами, по селу Івашки Богодухівського району. Пошкоджено службовий автомобіль одного з підприємств. Без постраждалих.

Також 5 травня близько 20:30 збройні сили рф скинули КАБ на село Гороховатка Ізюмського району. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та автомобіль. Троє чоловіків віком 57, 62 та 70 років дістали акубаротравму.

Близько 22:00 ворог обстріляв з РСЗВ село Бахтин Борівської громади, внаслідок чого зруйновано будинок та пошкоджено автомобіль. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Богодухівської, Ізюмської, Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости