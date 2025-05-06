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До п’яти років тюрми засуджено колаборанта, який будував кар’єру при окупантах на Харківщині

До п’яти років тюрми засуджено колаборанта, який будував кар’єру при окупантах на Харківщині

На Харківщині реальний термін позбавлення волі отримав ворожий поплічник з Куп’янського району. Під час окупації частини Харківської області у 2022 році він добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як розповіли в СБУ, 63-річний місцевий житель до війни працював в органах місцевого самоврядування Куп’янського району. Під час судового розгляду доведено, що з червня до вересня 2022 року чоловік добровільно обіймав фейкову посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій Військово-цивільній адміністрації окупантів у Куп’янському районі Харківської області. Свою діяльність він проводив на території села Лісна Стінка.

На цій посаді зловмисник брав участь у постановочних сюжетах, де висловлював подяку окупаційній владі за повернення шкільної оргтехніки, які окупанти відібрали у директорки місцевого ліцею. Ця директорка відмовилась співпрацювати з окупаційною владою та добровільно передавати ворогу оргтехніку школи, за що була незаконно ув’язнена.

Також посадовець брав участь у розподілі гуманітарної та грошової допомоги від держави-агресора, виступав на святі «1 вересня» з вітальною промовою та вручав подарунки, надані окупаційною владою.

Співробітники СБУ викрили та затримали цього колаборанта на початку 2023 року у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до п’яти років позбавлення волі. Окрім цього, йому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом ще 10 років.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває розгляд апеляції.

Агентство Телевидения Новости

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