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У Харкові російські дрони пошкодили ЛЕП
Фахівці Північного району електричних мереж відновили електропостачання у Шевченківському районі Харкова, де ворожим ударом було пошкоджено повітряну лінію електропередачі.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».
Як розповів керівник Північного РЕМ Олександр Барінов, внаслідок атаки безпілотників без світла залишилися 135 домоволодінь.
«Були знеструмлені жителі приватного сектору. Наші фахівці виконали аварійно-відновлювальні роботи, усунули пошкодження та заживили всіх знеструмлених споживачів», – повідомив Барінов.