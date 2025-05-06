У Харкові російські дрони пошкодили ЛЕП

Фахівці Північного району електричних мереж відновили електропостачання у Шевченківському районі Харкова, де ворожим ударом було пошкоджено повітряну лінію електропередачі.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Як розповів керівник Північного РЕМ Олександр Барінов, внаслідок атаки безпілотників без світла залишилися 135 домоволодінь.

«Були знеструмлені жителі приватного сектору. Наші фахівці виконали аварійно-відновлювальні роботи, усунули пошкодження та заживили всіх знеструмлених споживачів», – повідомив Барінов.

Агентство Телевидения Новости