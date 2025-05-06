У Координаційному штабі розповіли, військових із яких підрозділів сьогодні звільнили з полону

6 травня з російського полону вдалося визволити ще 205 російських оборонців. У рамках 64-го обміну додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати та сержанти.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

Сьогоднішній обмін – вже пʼятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога.

Визволені оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі.

Агентство Телевидения Новости