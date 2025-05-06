Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Ізюмського району трьох цивільних

6 травня рятувальники ДСНС залучалися до евакуації громадян із Борівської громади Харківської області. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з селища Борова та села Вище Солоне трьох жителів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Залучалось троє рятувальників та одна одиниця техніки Миколаївського гарнізону ДСНС.

«Звертаємося до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я. Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости