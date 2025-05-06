Харківський бізнес під обстрілами: владу закликають надати регіону особливий економічний статус
Харківщина потребує особливих економічних умов через системні обстріли та втрати бізнесу. Віцепрезидент Асоціації нерухомості України Ігор Балака закликав владу запровадити для регіону спеціальний режим підтримки.
Про це Ігор Балака написав у Facebook після масованої атаки на Харків 6 травня.
За словами Балаки, підприємці Харкова щоденно працюють під загрозою обстрілів, зазнають прямих втрат і водночас не отримують жодної державної компенсації чи підтримки.
«У багатьох моїх друзів, колег, знайомих підприємців – уже були прильоти. Таких серед моїх знайомих бізнесменів (від ФОПів до крупного бізнесу) навіть не десятки, а сотні», – наголосив він.
6 травня російські «шахеди» знову влучили у торгові приміщення, павільйони, магазини, ресторан і адміністративні будівлі.
«Вони не евакуювались. Вони працюють. Вони тримають удар. Без компенсацій. Без пільг. Без програм відновлення. Бо це — бізнес. А значить, держава розводить руками: «це не житло», – зазначив він.
Балака звернув увагу на те, що Харків, попри прифронтовий статус, має ті самі податкові та регуляторні умови, що й тилові регіони, і назвав це «абсурдом».
«Слобожанщина – це прифронтова територія. І вона має жити трохи за іншими правилами. Як і інші прифронтові регіони! Це – не забаганка. Це – умова виживання», – підкреслив Балака.
Він заявив, що Харківський офіс Європейської бізнес-асоціації (EBA Kharkiv) постійно порушує це питання на всіх рівнях.
«Харків – це форпост оборони країни. А форпост не може виживати за правилами глибокого тилу», – резюмував представник Асоціації нерухомості України.