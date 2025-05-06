Сімох захисників із Харківщини повернули з російського полону

Під час обміну військовополоненими 6 травня додому повертаються семеро воїнів із Харківської області: один захисник із Харкова, троє військових із Богодухівського району та по одному – з Чугуєва, Лозової та Харківського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У рамках 64-го обміну додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати та сержанти.

Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

Агентство Телевидения Новости