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Рятувальники Харківщини ліквідували п’ять лісових пожеж в Ізюмському районі

Рятувальники Харківщини ліквідували п’ять лісових пожеж в Ізюмському районі

Станом на 14:00 6 травня ліквідовано п’ять лісових пожеж на території Борівського та Піщанського лісництв Ізюмського району. Триває гасіння ще трьох, з них дві вже локалізували.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському, Оскільському лісництвах та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду Ізюмського району області.

Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Агентство Телевидения Новости

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