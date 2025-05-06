Поранені нацгвардійці взяли участь у запливі в межах реабілітаційної програми у Харкові

Понад десять військовослужбовців 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» у віці від 23 до 59 років, які мають важкі поранення, взяли участь у запливі з нагоди 50-річчя Олімпійського спортивного центру «Акварена» в Харкові. Захід є частиною реабілітаційної програми для військових.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Ініціатива з’явилася рік тому, коли зародилась ідея проводити реабілітацію поранених Слобожанських гвардійців за допомогою плавання. Спочатку тренування проходили для семи гвардійців, нині участь беруть понад 80 військових із пораненнями та ампутаціями.

Програма спрямована на фізичну та психологічну адаптацію поранених військових. У межах ініціативи вже проводяться змагання серед ветеранів.

Агентство Телевидения Новости