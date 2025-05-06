У Харкові чоловік намагався розпиляти боєприпас й опинився в лікарні

Сьогодні, 6 травня близько 13:00, у Слобідському районі міста Харків сталася детонація вибухонебезпечного предмета внаслідок порушення правил безпеки.

Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності.

Чоловік 1971 року народження зазнав поранення обличчя внаслідок вибуху боєприпасу, який він намагався розпиляти.

Нагадаємо, напередодні, 5 травня, у місті Ізюм Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. 50-річного постраждалого з діагнозом «часткова ампутація лівої стопи» госпіталізували.

Також 5 травня в Ізюмському районі, в селі Кам’янка, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, міни ПФМ-1 «Пелюстка», травмувався 54-річний чоловік. З травматичною ампутацією стопи постраждалого госпіталізували. За попередніми даними, на міну чоловік натрапив під час робіт у городі.

Агентство Телевидения Новости