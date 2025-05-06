Із російського полону повернулися двоє жителів Золочівської громади

Серед 205 українських військових, звільнених з російського полону 6 травня, – двоє жителів Золочівської громади Харківської області. Це нацгвардієць Іван Первухін із Золочева та Сергій Клімов з Олександрівки.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Іван Первухін потрапив у полон 25 лютого 2022 року разом із побратимом Павлом Гребінником. Обох утримували у в’язниці у Воронезькій області, проте в різних камерах. Павло повернувся з полону раніше.

Сергій Клімов перебував у російському полоні з 28 серпня 2023 року.

Агентство Телевидения Новости