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Із російського полону повернулися двоє жителів Золочівської громади
Серед 205 українських військових, звільнених з російського полону 6 травня, – двоє жителів Золочівської громади Харківської області. Це нацгвардієць Іван Первухін із Золочева та Сергій Клімов з Олександрівки.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Іван Первухін потрапив у полон 25 лютого 2022 року разом із побратимом Павлом Гребінником. Обох утримували у в’язниці у Воронезькій області, проте в різних камерах. Павло повернувся з полону раніше.
Сергій Клімов перебував у російському полоні з 28 серпня 2023 року.