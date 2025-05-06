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Рятувальники показали наслідки авіаударів по Куп’янському району

Рятувальники показали наслідки авіаударів по Куп’янському району

Сьогодні вдень, 6 травня, в результаті ударів керованими авіабомбами сталися пожежі у селах Старовірівка та Гусинка Куп’янського району. Постраждав підліток.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіли господарча споруда на площі 70 кв. м та конструктивні елементи зруйнованої будівлі току на площі 300 кв. м.

У результаті удару по житловому сектору села Старовірівка постраждав 16-річний хлопець. З пораненням руки його госпіталізували.

До ліквідації пожеж було залучено два відділення ДСНС та відділення добровільної пожежної команди місцевого фермерського господарства.

Агентство Телевидения Новости

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