На Харківщині попрощалися з 22-річним стрільцем

У боях з російськими загарбниками загинув військовослужбовець ЗСУ Микита Куценко. 22-річний захисник поліг під час боїв на сході країни.

Про це повідомили в Люботинській міській раді.

1 травня 2025 року на Луганщині загинув військовослужбовець штурмового спеціалізованого батальйону Микита Куценко, 2002 року народження. Йому було 22 роки.

«Стрілець штурмового відділення взводу штурмової роти штурмового спеціалізованого батальйону військової частини Микита Куценко проходив військову службу за контрактом із вересня 2024 року», – розповіли в міськраді.

Прощання із загиблим відбулося 6 травня у Люботині.

Агентство Телевидения Новости