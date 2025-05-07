Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 34

П’ять населених пунктів Харківської області постраждали від обстрілів протягом доби

П’ять населених пунктів Харківської області постраждали від обстрілів протягом доби

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ постраждали двоє людей, у селі Старовірівка поранено 16-річну дитину. У місті Ізюм двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 КАБ;▪️19 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 5 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди, електромережі;

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, господарські склади фермерського господарства.

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

▪️На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

▪️ На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 