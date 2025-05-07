П’ять населених пунктів Харківської області постраждали від обстрілів протягом доби

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ постраждали двоє людей, у селі Старовірівка поранено 16-річну дитину. У місті Ізюм двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 КАБ;▪️19 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 5 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди, електромережі;

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, господарські склади фермерського господарства.

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

▪️На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

▪️ На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Агентство Телевидения Новости