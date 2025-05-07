Двоє загиблих та троє постраждалих на Харківщині за добу: поліція документує злочини рф

Під ворожими обстрілами перебували Куп’янський, Ізюмський та Богодухівський райони.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, FPV-дрони та БпЛА, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Пошкоджено та зруйновано приватні будинки, автомобілі, господарчі споруди, приміщення фермерського господарства, електромережі.

Через обстріли у місті Куп’янськ постраждала 72-річна жінка.

У селі Старовірівка внаслідок ворожого удару КАБом поранено 16-річного хлопця.

У місті Ізюм загинули двоє чоловіків. Ще один чоловік дістав поранення через підрив на вибуховому пристрої.

6 травня поліцейські здійснили 23 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 21 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 557 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости