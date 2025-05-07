Вбив знайомого лопатою, а потім скинув тіло у вікно: у Харкові затримали зловмисника

6 травня до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення, що на території Холодногірського району міста виявлено тіло 47-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські провели низку оперативних заходів та з’ясували, що до смерті харків’янина причетний його 43-річний знайомий. Через ревнощі між чоловіками виникла сварка. В ході якої зловмисник спричинив товаришу лопатою численні удари по голові, після чого скинув з вікна другого поверху. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За даним фактом слідчі відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости