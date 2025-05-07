Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:38
Просмотров: 63

Вбив знайомого лопатою, а потім скинув тіло у вікно: у Харкові затримали зловмисника

Вбив знайомого лопатою, а потім скинув тіло у вікно: у Харкові затримали зловмисника

6 травня до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення, що на території Холодногірського району міста виявлено тіло 47-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські провели низку оперативних заходів та з’ясували, що до смерті харків’янина причетний його 43-річний знайомий. Через ревнощі між чоловіками виникла сварка. В ході якої зловмисник спричинив товаришу лопатою численні удари по голові, після чого скинув з вікна другого поверху. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За даним фактом слідчі відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 