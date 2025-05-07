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На Харківщині двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення через детонацію міни

На Харківщині двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення через детонацію міни

У місті Ізюм троє чоловіків знайшли в посадці міну ПОМ-2, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями рф. Через деякий час боєприпас здетонував.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок вибуху 28 та 40-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження несумісні з життям, а 30-річний чоловік зазнав поранень. Його доставили до місцевої лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці вкотре закликають бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велися активні бойові дії.

«Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або об’єкт, що зовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтеся до нього, не намагайтеся його пересунути, розібрати або самостійно знешкодити», – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости

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