Двоє харків’ян отримали вирок за підпал автівки військового

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними 31-річного та 48-річного чоловіків за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком на шість і п’ять років відповідно, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці липня 2024 року двоє харків’ян, бажаючи підзаробити, через месенджер «Telegram» налагодили контакт з «роботодавцем», який запропонував за грошову винагороду підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

1 серпня минулого року близько 2 години ночі, перебуваючи на проспекті Байрона в Харкові, зловмисники побачили автівку «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору.

Використовуючи легкозаймисту суміш, яку приготували заздалегідь, фігуранти підпалили транспортний засіб, внаслідок чого автівка вигоріла. Свої дії вони зафільмували на телефон, щоб звітувати куратору про успішно виконане завдання, після чого втекли з місця події.

Встановлено, що за підпал автомобіля «роботодавець» пообіцяв заплатити 1000 доларів США, однак грошей обвинувачені так і не отримали. Натомість вони були викриті правоохоронцями.

На суд фігуранти очікували, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду вони обидва визнали свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Слобідський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости