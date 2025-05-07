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Окупанти вдарили вранці по Харківщині «Іскандером»

Окупанти вдарили вранці по Харківщині «Іскандером»

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даними слідства, 7 травня близько 9:35 збройні сили рф завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Попередньо, ворог застосував «Іскандер».

Пошкоджено вікна та покрівлі будинків, нежитлові будівлі. Без постраждалих.

Попри складні безпекові умови, правоохоронці зібрали докази й задокументували черговий воєнний злочин рф.

Агентство Телевидения Новости

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