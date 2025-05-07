У Харкові чоловік обманом отримував метадон і бив матір: суд оголосив вирок

Суд оголосив вирок 37-річному харків’янину, який шахрайським способом отримував метадон і систематично вчиняв домашнє насильство щодо власної матері.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий харків’янин перебував на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в одному з медичних центрів. Однак він звернувся до іншого медзакладу, не повідомивши, що вже проходить терапію в першому центрі.

У такий шахрайський спосіб у період із серпня 2024 по січень 2025 року він «придбав» 810 пігулок метадону, які зберігав у себе вдома.

Крім того, чоловік систематично чинив домашнє насильство щодо своєї 57-річної матері, з якої спільно мешкав. Зловмисник погрожував родичці фізичною розправою, словесно ображав та псував меблі у квартирі. Свої дії він не припинив навіть після того, як щодо нього було складено декілька адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 173-8 КУпАП.

У ході чергової сварки, усвідомлюючи, що матір не зможе чинити йому опору, чоловік навіть завдав їй удару по голові.

Суд визнав винним 37-річного чоловіка за фактами спричинення умисного легкого тілесного ушкодження, домашнього насильства, заволодіння наркотичними засобами в особливо великому розмірі шляхом шахрайства, незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 125, ст. 126-1, ч. 3 ст. 308, ч. 2 ст. 309 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Обвинувальний вирок виніс Салтівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости