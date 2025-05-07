Нацгвардійці перехопили арсенал зброї на в’їзді до Харкова

Службові собаки та кінологічні групи 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України виявили та запобігли ввезенню до Харкова великої кількості зброї, боєприпасів і вибухівки, зокрема на блокпостах із Чугуєва. У квітні 2025 року гвардійці вилучили значний арсенал, включаючи гранати, набої та гексоген, що могло загрожувати стабільності міста.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

На блокпості на в’їзді до Харкова з Чугуєва зупинено автомобіль Mercedes ML270, де знайдено 710 набоїв (калібри 5,45 та 7,62), шість гранат, чотири постріли до гранатомета та п’ять запалів. Водій не зміг надати документів на перевезення зброї та пояснити її призначення, що призвело до порушення кримінальної справи за ст. 263 ККУ (санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років).

У іншому випадку на тому ж напрямку зупинено Mitsubishi L200 без номерів, де виявлено 700 г гексогену та п’ять детонаторів.

На блокпості «Пісочин» затримано ГАЗ 2705 із 2,5 тис. набоїв калібру 5,45, а в Mercedes Sprinter 320 – 11,5 кг артилерійського пороху.

Загалом у квітні 2025 року кінологи-нацгвардійці вилучили: 13 одиниць вогнепальної зброї, 51 гранату, 10 866 набоїв, 11,8 кг вибухівки, 74 вибухові пристрої, 11,5 кг пороху, 514 г наркотиків та 120 пігулок із наркотичним вмістом.

Зафіксовано 44 кримінальні справи, зокрема 32 за ст. 263 ККУ, 15 за ст. 309 ККУ та 1 за ст. 432 ККУ.

Напрямок Чугуїв – Харків залишається проблемним через спроби транзиту зброї з зони бойових дій.

Агентство Телевидения Новости