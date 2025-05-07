На Харківщині ліквідовано дві лісові пожежі в Ізюмському районі

Сьогодні, 7 травня, підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів ліквідували пожежі у Борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району. Вогнем знищено понад 133 га хвойної підстилки лісів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Найбільша з цих пожеж сталася поблизу села Новоплатонівка на території Борівського лісництва Ізюмського району. Там горіла трава та хвойна підстилка. О 19:40 6 травня пожежу на площі 110 га вдалось локалізувати, а 7 травня о 17:00 – ліквідувати.

Всього до ліквідації пожеж залучались 64 рятувальники та 23 одиниці техніки ДСНС. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, які розміновували проїзні шляхи та протипожежні розриви задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Агентство Телевидения Новости