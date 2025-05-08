Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, балістичні ракети, FPV-дрони та БпЛА, повідомляє поліція Харківської області.

Вранці 8 травня на автодорозі неподалік села Великі Проходи ворожий FPV- дрон влучив у цивільну автівку. Три жінки 58, 18 та 48 років отримали травми, їх доставили до лікарні.

У Куп’янському районі внаслідок влучання балістичної ракети Іскандер-М пошкоджено приміщення непрацюючої аптеки, дитячий садок, багатоквартирні будинки.

7 травня поліцейські здійснили 60 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 24 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 581 воєнного злочину, скоєного на території області.

Агентство Телевидения Новости