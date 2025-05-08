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Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, балістичні ракети, FPV-дрони та БпЛА, повідомляє поліція Харківської області.

Вранці 8 травня на автодорозі неподалік села Великі Проходи ворожий FPV- дрон влучив у цивільну автівку. Три жінки 58, 18 та 48 років отримали травми, їх доставили до лікарні.

У Куп’янському районі внаслідок влучання балістичної ракети Іскандер-М пошкоджено приміщення непрацюючої аптеки, дитячий садок, багатоквартирні будинки.

7 травня поліцейські здійснили 60 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 24 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 581 воєнного злочину, скоєного на території області.

Агентство Телевидения Новости

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