На Харківщині на чоловіка склали протокол за домашнє насильство щодо співмешканки

За останній рік порушник неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через агресивну поведінку в побуті.

Вкотре прибувши на виклик, працівники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління № 1 припинили ще один факт домашнього насильства, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Поліцейські склали два адміністративні протоколи щодо 35-річного порушника за ст. 173-2 КУпАП та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Попри розгляд справи в суді та притягнення до відповідальності, правопорушник не зробив жодних висновків і продовжив вчиняти насильство щодо співмешканки.

Чергове звернення потерпілої змусило поліцейських негайно втрутитися.

Після документування нового факту, слідчі повідомили чоловіку про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости