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Пограбував чоловіка та втік: у Харкові суд виніс вирок рецидивісту

Пограбував чоловіка та втік: у Харкові суд виніс вирок рецидивісту

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 29-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років 3 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за грабежі, вчинив новий злочин. Маючи незняту та непогашену судимість, 13 січня цього року зловмисник, перебуваючи на проспекті Байрона в Харкові, побачив чоловіка, що лежав просто на землі через те, що йому стало зле.

Скориставшись тим, що потерпілий не в змозі чинити опір, грабіжник забрав у нього мобільний телефон та зняв з руки годинник, після чого втік з місця події. Однак уникнути відповідальності це не допомогло — його оперативно затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Слобідський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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