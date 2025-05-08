Лікар-хірург, маляр та судовий експерт: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 08 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2938 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Головний електромеханік – 39 700 грн.2. Представник торгівельний – 35 000 грн.3. Начальник служби – 31 790 грн.4. Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.5. Маляр – 25 000 грн.6. Судовий експерт – 24 990 грн.7. Лікар-хірург – 24 980 грн.8. Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.9. Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) – 20 000 грн.10. Майстер локомотивного депо – 17 560 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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